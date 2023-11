Va all’appuntamento e sparisce nel nulla. In ansia per Kimberly Da lunedì non si hanno notizie di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, residente a Busto Arsizio. La famiglia è in ansia, il telefono è spento. È stata diffusa una foto. Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare le forze dell'ordine o di chiamare il numero 3458534355.