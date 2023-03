Ustionata con il ferro e abusata L’ex compagno va in carcere

L’ha ripetutamente ustionata con un ferro da stiro, dopo averla chiusa in una stanza, per obbligarla ad un rapporto sessuale. È l’accusa che ha portato in carcere un uomo di 34 anni, denunciato dalla ex compagna il primo marzo, quando sarebbe avvenuta l’aggressione.

La donna, con cui aveva convissuto nei mesi precedenti, lo aveva allontanato qualche giorno prima, mettendo fine alla loro relazione, ma quella mattina si sarebbe trovata in casa l’ex che, dopo averla chiusa in camera da letto e obbligata a guardarlo mentre accendeva il ferro da stiro e lo lasciava scaldare, l’aveva ferita in più parti del corpo e violentata.

Il referto medico presentato ai carabinieri di Lomazzo, finito nel fascicolo di indagine del sostituto procuratore Mariano Fadda, conferma le lesioni, a cui si è aggiunto il racconto della donna. L’ordinanza di custodia cautelare che ha condotto al Bassone il trentaquattrenne per violenza sessuale e lesioni aggravate, è stata emessa dal Gip di Como Walter Lietti e contiene altre accuse. Maltrattamenti avvenuti durante i mesi di relazione tra i due a partire da settembre, consistiti in insulti, denigrazioni e botte motivate dalla gelosia, ma anche un’ipotesi di crollo di edifici, scaturita dal fatto che la donna, quando era rientrata a casa dopo essersi fatta medicare, aveva trovato la casa invasa da un odore di metano e il tubo del gas della cucina allentato, tanto da dover far intervenire i vigili del fuoco.

L’uomo è indagato anche per calunnia perché, prima che l’ex compagna facesse denuncia, si era presentato ai carabinieri sostenendo di essere stato aggredito da lei e mostrando a sua volta un’ustione su una spalla che invece, secondo la versione della donna, gli avrebbe causato nel tentativo di difendersi. Davanti a condotte di tale violenza, il giudice ha ritenuto il carcere l’unica misura idonea a tutelare la vittima ed evitare reiterazioni del reato per il quale è indagato, in attesa di ascoltare la sua versione e approfondire le indagini.

