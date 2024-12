Un’area camper sulle ceneri del camping

Non solo hotel di lusso e appartamenti Airbnb, nel futuro di Como c’è spazio anche per il turismo formato famiglia dei camperisti che forse già partire dal nuovo anno potranno contare sull’area di via Cecilio a Como, nel luogo in cui sorgeva l’ormai ex-campeggio ‘No stress’ chiuso dal Comune dopo un lungo contenzioso. Ad annunciarlo il sindaco Alessandro Rapinese che nel corso del consiglio comunale ha illustrato gli interventi compiuti nell’area di Lazzago dove sono stati sgomberati i bungalow dell’ex campeggio. "Ci interessa che l’ex campeggio diventi area camper – ha spiegato Rapinese –. Crediamo che quel luogo sia perfetto, vista la collocazione sull’asse sud-nord europeo, alle porte della città. Un’area così strategica potrebbe cambiare anche l’approccio dei camperisti, visto che ora vanno anche in luoghi dove non potrebbero e per questo stiamo pensando a provvedimento per evitarlo studiando il codice della strada senza essere drastici".

Una notizia salutata con favore anche dal Pd che rivendica la paternità dell’idea. "Como Servizi Urbani ha in previsione di ampliare l’area di sosta per i camper di Tavernola; nel bilancio in corso di approvazione si ipotizza inoltre di allestirne una nuova nell’area vicino all’uscita dell’autostrada dove si trovava il camping – ricordano Patrizia Lissi e Stefano Legnani del Pd –. Bene. Vale la pena ricordare, però, che è esattamente ciò che abbiamo chiesto ripetutamente dal 2023. Le proposte vennero bocciate, per fortuna ora il sindaco ha cambiato idea".

Ro.Can.