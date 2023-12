Una vetrina mondiale. Comitato olimpico e agroalimentare uniti nella sfida a 5 cerchi

L’accordo tra il comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina permetterà alla provincia di Sondrio di far conoscere a tutto il mondo anche le sue eccellenze gastronomiche. Proprio ieri a Sondrio è stato presentato questo accordo, l’inizio di un viaggio emozionante che permetterà alla Valtellina di condividere le proprie eccellenze con un pubblico internazionale. La partnership rafforza il legame tra la Valtellina, terra che ospiterà le prove di sci alpino e sci alpinismo (a Bormio) e quelle di snowboard e freestyle (a Livigno), e l’edizione dei Giochi più diffusi di sempre. Valtellina Taste of Emotion rappresenta 9 denominazioni Dop e Igp, per un valore di 300 milioni di euro (+3,63% sul 2022): Bresaola della Valtellina Igp, prodotti Dop Bitto e Valtellina Casera, Valtellina Superiore Docg Sforzato di Valtellina Docg, del Rosso di Valtellina Doc e degli Igt Alpi Retiche, della Mela di Valtellina Igp e dei Pizzoccheri della Valtellina Igp. "Considerata la loro portata internazionale, le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 rappresentano un’opportunità unica di crescita e visibilità per la Valtellina - dice Claudio Palladi, presidente del DAQ -. Da parte nostra c’è la volontà di cogliere questo riflettore sul territorio, presentandoci in maniera integrata come sistema territoriale e sfruttando sinergicamente l’enogastronomia con gli altri elementi che rendono celebre questa zona, per valorizzare le nostre eccellenze attraverso un pacchetto unico che è la Valtellina.

L’obiettivo è costruire una rete tra gli attori del territorio nei prossimi due anni per offrire ai visitatori, anche internazionali, che seguiranno le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali del 2026, un’esperienza indimenticabile, in termini di ospitalità, attività e prodotti tipici di qualità, che coinvolga l’intera provincia". "Grazie alla partecipazione come Official Supporter del Distretto Agroalimentare di Qualità, la Valtellina potrà mostrare al mondo la sua ricchezza gastronomica – afferma Davide Menegola, presidente della Provincia - E attraverso le eccellenze potremo raccontare il territorio, le origini, la storia delle sue comunità. Una vetrina globale per la Valtellina…".