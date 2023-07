Una telecamera termica "Così vigiliamo sui roghi"

Una Capriolo più sicura grazie alle nuove telecamere di videosorveglianza installate nei parchi pubblici, che vanno ad aggiungersi alle 89 già attive sul territorio. Su suggerimento del nuovo comandante della Polizia locale Mauro Foglia, il sindaco Luigi Vezzoli e l’Amministrazione comunale hanno pensato di controllare sei parchi: in via Rossini, via Bellini, via Michelangelo, via XVIII Maggio, via Manesse e quello degli Alpini, sul Monte.

"Arriviamo così a 95 telecamere dislocate su 82 punti del territorio – spiega il comandante Foglia – tra cui 11 portali per la lettura targhe e una telecamera termica, visibili da sette punti video dislocati del nostro Comando". La telecamera termica, per Capriolo, è fondamentale e rappresenta un progetto pilota: "La nostra telecamera funziona a infrarossi ed è unica nel Bresciano – spiega Foglia – poiché è in grado di leggere le temperature sul monte e le sue aree boschive in modo da prevenire gli incendi, sia dolosi sia di carattere spontaneo. Ha una capacità di lettura fino a tre chilometri e ruota a 180 gradi. Le immagini sono particolarmente chiare. Una volta superata la temperatura limite, scatta un allarme. Abbiamo effettuato un anno di collaudi e pensiamo sia un ottimo investimento". La Polizia locale di Capriolo continuerà a sorvegliare il territorio anche con turni serali per prevenire reati come quelli contro il territorio ma anche per assicurare il rispetto del Codice della strada, specie per quanto riguarda i limiti di velocità e il divieto di uso del cellulare alla guida.

Mi.Pr.