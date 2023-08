Una strada ricorderà i fratelli Bettoni

Un nuovo spazio dedicato agli iseani sarà intitolato ai fratelli Michele e Pietro Bettoni, che l’Amministrazione Comunale e il sindaco Marco Ghitti hanno ritenuto persone benemerite sia per le tante azioni intraprese dalla fondazione che porta il nome della loro famiglia, sia a livello personale, essendosi spesso distinti in atti di generosità soprattutto verso gli anziani della zona della Franciacorta e del Sebino . "La proposta di intitolare la nuova piazza adiacente al lungolago è stata adottata nell’ultima Giunta Comunale – spiega il sindaco Marco Ghitti- naturalmente abbiamo prima presentato l’idea alla famiglia che, dopo qualche titubanza e la volontà di non apparire che ha sempre contraddistinto i due fratelli Bettoni, ha accolto favorevolmente la proposta". Nei prossimi giorni a Iseo nascerà il "Largo Michele e Pietro Bettoni".