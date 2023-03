Una “Comunità di energia” Così i cittadini risparmiano

Consentire ai cittadini residenti di risparmiare sui costi dell’energia. Con questo intento il Comune di Passirano ha avviato la costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile C.E.R. sul territorio comunale, con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire localmente energia elettrica da fonte rinnovabile. A renderlo possibile è l’accordo con l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia. "Le Comunità di Energia Rinnovabile rappresentano un modello localmente efficace di risposta alle diverse crisi che caratterizzano il momento attuale, come quella climatica, sociale ed economica – spiega il sindaco di Passirano Francesco Pasini Inverardi –. Nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia le C.E.R. possono diventare un modello di innovazione". In pratica a Passirano il Comune stimolerà sia privati sia aziende ad autoprodurre energia tramite fonti rinnovabili, ma soprattutto a condividerla nella rete comunale, di modo da consentire un risparmio in bolletta dal 10 al 40% a chi aderirà. A consentirlo è la delibera 21 del 6 febbraio 2022.

Per capire come sarà possibile ottenere la diminuzione dei costi è stata organizzata una serata che si terrà il 30 marzo alle 20.30 al teatro civico comunale. "I soggetti pubblici e privati interessati, sono invitati a presentare la manifestazione di interesse entro il 15 aprile 2023 utilizzando il modello presente sul sito internet comunale, che dà chiare delucidazioni sui procedimenti da seguire. Ad ogni modo fino al 15 aprile il lunedì dalle 11.30 alle 12.30 abbiamo attivato lo sportello C.E.R. in cui i nostri addetti daranno tutte le spiegazioni. Sarà fornito anche supporto tecnico a chi desidera aderire alla Comunità Energetica".Mi.Pr.