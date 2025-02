Un fondo da 30 milioni per aiutare i giovani

Un fondo destinato a finanziare progetti per aiutare i Neet, i giovani che non studiano e non lavorano, a riprendere in mano la loro vita quello finanziato con 20 milioni di euro da Fondazione Cariplo, al quale si aggiungeranno altri 10 milioni di Banca Intesa Sanpaolo. In tutta Italia sono stimati in 1,4 mlioni i giovani tra i 15 e i 29 anni che vivono questa condizione e 157mila di loro vivono in Lombardia. Il fondi sono finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e contrastare il fenomeno, sostenendo la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani già in condizione di Neet; tutto questo promuovendo una conoscenza sempre più puntuale per attuare interventi di precisione. Le cause di questo fenomeno sono legate alle condizioni socio-economiche svantaggiate, reti familiari poco che non offrono supporto, percorsi di vita complicati e naturalmente la dispersione scolastica. Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo intendono contribuire alla diminuzione del tasso di Neet al 9%, traguardo indicato dall’Unione europea entro il 2030.