Un corso di laurea triennale: il Politecnico guarda alla Valle

Un nuovo corso di laurea arriva Valtellina, dopo la triennale infermieristica della Bicocca a Faedo Valtellino, nel capoluogo il Politecnico attiverà il corso triennale d’ingegneria informatica che sarà attivo a partire dall’anno accademico 2025/26. A interpellare l’ateneo milanese sono state la provincia e il Comune di Sondrio, per venire incontro alle famiglie e ai potenziali studenti universitari valtellinesi che per varie ragioni, innanzitutto socioeconomiche, non possono fruire di una formazione universitaria. La risposta è stata positiva, ma adesso a pesare sarà il gradimento degli studenti che dovranno aderire alla proposta. Per iniziare servono almeno 15 iscritti, poi negli anni a seguire dovranno essere almeno una ventina le matricole che decideranno d’iscriversi a ingegneria informatica, in pratica il 3,5% degli studenti universitari di Sondrio.

Il nuovo indirizzo universitario, secondo le prime valutazioni effettuate dal Politecnico nelle more dello studio di fattibilità, oltre a rispondere a una crescente domanda di famiglie e studenti, consentirebbe a tanti di loro, residenti lontano da Milano, di frequentare un corso innovativo, in grado di offrire opportunità formative di assoluta qualità a costi contenuti.

La Provincia di Sondrio e il Comune, in stretta collaborazione tra loro, hanno individuato nell’aula multimediale dell’Azienda di Promozione e Formazione Valtellina dotata di 160 posti. Oltre agli spazi al Politecnico verrà offerto anche un contributo di 60mila euro che servirà a sostenere le spese legate alla didattica.

