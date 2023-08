Ultimo saluto a Valmadrera alla presidente dell'Associazione Caduti e Dispersi

Addio alla storica presidente dell’Associazione nazionale Famiglie dei Caduti e dei Dispersi in guerra di Valmadrera. È morta a Valmadrera all’età di 91 anni Emilia Dell’Oro (nella foto), cavaliere della Repubblica e appunto presidente storica dell’Associazione nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra, di cui aveva ricoperto numerosi ruoli in diversi ambiti. Emilia aveva trasformato la tragedia per la perdita del papà Alessandro, deportato e morto in campo dì concentramento, in un impegno civile per dare testimonianza ai più giovani.

"Una motivazione forte per rispondere a un’ingiustizia e alla malvagità degli uomini con l’ auspicio e l’impegno per la pace – la ricorda il sindaco ex senatore ed amico Antonio Rusconi –. Quante iniziative per il IV Novembre e il 25 aprile che la vedevano sempre presente a Valmadrera come alle manifestazioni provinciali a Lecco, i cippi marmorei al milite ignoto davanti al monumento dei Caduti, le testimonianze, gli incontri con gli studenti... Proprio per questo suo impegno a non dimenticare la violenza inaudita dei campi dì concentramento, su mia proposta, era stata insignita nel 2007 del Cavalierato della Repubblica. Da parte mia, poi, vi è una gratitudine particolare e personale: compagna di classe e amica di mia mamma, aveva continuato a farle visita durante la sua malattia e infermità e negli ultimi mesi in casa di riposo, continuando poi a portare fiori periodicamente sulla sua tomba. La scomparsa di Emilia ci impone di continuare l’ impegno e la testimonianza che ci ha lasciato, il valore della libertà e della democrazia, il valore del rispetto per la vita di ogni persona".

D.D.S.