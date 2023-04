Ufficio Italiano Seta Clerici è la presidente

La comasca Laura Sofia Clerici è stata eletta presidente dell’Ufficio Italiano Seta per il biennio 2023-24. Già consigliere di Teseo SpA e vicepresidente vicario del Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como, la neopresidente subentra a Stefano Vitali che resta tra i componenti del Consiglio con Marila Gambini, Andrea Taborelli e Tiziana Tettamanzi. Fondato nel 1951, l’Ufficio Italiano Seta è un’articolazione interna di Sistema Moda Italia, una delle più grandi organizzazioni mondiali dell’industria tessile e della moda. Oggi Ufficio Italiano Seta comprende una 70ina di produttori italiani. L’Ufficio Italiano Seta si occupa delle problematiche specifiche e rappresenta l’industria serica italiana in consessi come l’Associazione degli utilizzatori europei di filati di seta e artificiali e International Silk Union. All’assemblea, nella sede di Confindustria Como, ha partecipato anche Guido Tettamanti, segretario dell’Ufficio Italiano Seta; Paolo De Ponti, intervenuto sulla situazione attuale della seta in Cina; Sergio Tamborini, presidente di Sistema Moda Italia, che ha parlato delle sfide dell’industria tessile in particolare in materia di sostenibilità.

R.C.