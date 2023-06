Uccise la ex a martellate Ricorso contro l’ergastolo

di Beatrice Raspa

È già tempo di appello per Ezio Galesi, lo scorso gennaio condannato all’ergastolo per avere sfondato il cranio con 16 martellate alla ex, Elena Casanova, 47 anni. Era la sera del 20 ottobre 2021. L’operaio 59enne attese fuori casa, a Castegnato, la donna, la estrasse a forza dall’auto e la aggredì senza lasciarle scampo. La Corte d’Assise presieduta da Roberto Spanò, pur non riconoscendo la premeditazione sostenuta dalla Procura, inflisse la pena massima all’imputato, riconosciuto colpevole di omicidio aggravato dalla crudeltà e dal vincolo affettivo con la vittima, di porto abusivo di oggetti atti a offendere e calunnia.

Ora la difesa, rappresentata dall’avvocato Oscar Bresciani, ci riprova a far valere la proprie ragioni. Ha già depositato il ricorso in appello e attende la fissazione del processo in Corte.

Reo confesso, Galesi in aula disse di avere ucciso Elena "perché mi stressava. Il cervello mi era partito". L’uomo aveva conosciuto la vittima, operaia a sua volta e mamma di una ragazza di 19 anni, cinque anni prima di ucciderla. Da allora tra i due si era instaurata una frequentazione sfociata in una breve convivenza ma lui ha negato il movente sentimentale ("Eravamo solo amici") adducendo quale molla dell’omicidio un presunto debito non saldato di qualche centinaia di euro per dei lavoretti da lui eseguiti nel giardino di Elena, la quale peraltro ogni volta che lo incontrava a suo dire lo sbeffeggiava.

Per la Procura si trattò di un classico femminicidio: un uomo non supera la fine della relazione ed elimina la ex fisicamente, dopo avere pure cercato di screditarla (con lettere anonime inviate alla questura in cui accusava la donna di essere al centro di un giro di fatture false, accusa mai provata).

La difesa aveva già tentato la carta dell’incapacità di intendere e di volere, ma il perito Giacomo Filippini aveva ritenuto Galesi in sé, allora e al momento del giudizio. Ora, con l’obiettivo di ottenere uno sconto, il legale ripropone a un altro collegio la tesi del raptus e dell’assenza dell’aggravante della crudeltà, essendosi l’azione omicidiaria compiuta in tempi rapidi.