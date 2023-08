Ubriaco e con una patente falsificata Maxi multa da 5mila euro e denuncia

BORGOSATOLLO (Brescia)

Di lì a poco, probabilmente, sarebbe svenuto, dato che quando si arriva a 3.0 milligrammi di alcol per litro di sangue spesso si cade in coma etilico. Lui si è fermato a 2.65, probabilmente solo perché è finito fuori strada e solo grazie all’aiuto della polizia locale di Borgosatollo, che è intervenuta e che gli ha impedito di farsi ulteriormente del male. È accaduto nei giorni scorsi a un uomo di 40 anni residente nel paese della bassa, straniero, che si trovava a bordo della propria auto e che è finito contro un manufatto di cemento di proprietà del Comune, fortunatamente senza coinvolgere nessun’altra persona o veicolo. In caso contrario avrebbe potuto provocare una tragedia.

Oltre ad avere un livello di alcol altissimo nel sangue, lo straniero aveva anche una patente falsa. " L’uomo era in stato di ebbrezza – spiega il comandante della polizia Locale di Borgosatollo Luca Bellotti – ma non solamente. Aveva anche la patente falsa. Per noi è stato fondamentale il corso di formazione professionale rivolto agli agenti di polizia del nostro comando, che ho personalmente voluto. Questo ci ha garantito una prestazione professionale, in grado di rispondere alle esigenze della popolazione su frontiere complesse, dove la polizia locale è sempre più operante come polizia giudiziaria e stradale".

Grazie ai corsi seguiti, difatti, gli agenti hanno scoperto che il guidatore ubriaco aveva un documento molto ben contraffatto, ma comunque falso. Lo straniero, che in paese è conosciuto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per uso di patente falsa, l’auto gli è stata sequestrata e ha preso una multa da ben 5.100 euro per guida senza idoneo titolo abilitativo alla guida.

I controlli stradali da parte della polizia locale di Borgosatollo, che è particolarmente attenta al rispetto del codice della strada e al comportamento corretto alla guida, compreso lo stato di sobrietà, essenziale per affrontar nel modo migliore la strada.

Milla Prandelli