Ubriaco con la pistola minaccia i clienti del bar

Ubriaco, ha estratto una pistola mentre si trovava all’interno di un bar di via Roma, a Mariano Comense, minacciando i clienti. I carabinieri della Tenenza di Mariano sono intervenuti domenica pomeriggio alle 16.30, all’interno del locale, dove hanno disarmato l’uomo, un pregiudicato italiano di 43 anni residente a Mariano Comense, che aveva con sé anche un coltello a serramanico da 30 centimetri. La pistola, come si è appurato successivamente, era un’arma giocattolo modificata, privata del tappo rosso in modo da renderla identica a un modello vero, e caricata a salve. I militari hanno ricostruito che poco prima l’uomo aveva avuto un diverbio con un altro cliente del locale, un albanese di 63 anni anche lui residente a Mariano Comense. L’italiano si era quindi allontanato, per poi ritornare al bar poco dopo armato, minacciando i clienti con la pistola a salve. I carabinieri lo hanno quindi portato in caserma, identificato, sequestrato le armi e denunciato per minacce aggravate.

Pa.Pi.