“Pacchi” via sms: quattro correntisti raggirati. Come e quando agiscono i truffatori

Gli sms incriminati arrivano all'orario di chiusura delle banche

Tremezzina – Una raffica di truffe al telefono a correntisti dell’Alto lago, 20mila euro di bottino volatilizzati grazie a veloci operazioni bancarie. I carabinieri nelle ultime ore hanno ricevuto quattro denunce di raggiri commessi con la stessa tecnica: la vittima riceve sul cellulare un sms da un sedicente servizio anti frode del proprio istituto di credito, che lo avvisa di un accesso abusivo al conto, invitando a cliccare su un link; a quel punto riceve la chiamata di un uomo che si spaccia per funzionario di banca e convince la vittima a spostare il denaro dal proprio conto corrente a uno "più sicuro", per evitare che gli venga sottratto. Ma quell’iban, su cui confluisce il bonifico della vittima, è in realtà collegato a una postepay, da cui i truffatori prelevano subito il denaro, in sportelli di uffici postali di Napoli.

Le vittime e gli importi

Le vittime hanno tra i 40 e i 60 anni: in poche ore, sul conto dei truffatori, sono confluiti 10mila euro da Tremezzina, 5.000 da Dongo, 3.000 e 1.500 da Gravedona. In tutti i casi, le vittime hanno cercato di contattare la banca, aspettando che la filiale riaprisse mercoledì pomeriggio, per poi rivolgersi ai carabinieri il giorno successivo, quando era ormai impossibile bloccare l’operazione di prelievo.

Come agiscono i truffatori

Non a caso, i truffatori contattano le vittime durante gli orari di chiusura delle filiali bancarie e poi agiscono velocemente per incassare il denaro scaricandolo dai conti che ricevono i bonifici. Per questo motivo, raccomandano le forze dell’ordine, è fondamentale allertare carabinieri o polizia anche con una semplice telefonata di verifica, prima di consegnare soldi, con qualunque modalità.