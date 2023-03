Falso incidente per derubare un anziano: truffatori italiani arrestati a Lugano

I due truffatori sono stati arrestati dalla Polizia Cantonale

Como, 10 marzo 2023 - Un trentaduenne italiano e la sua complice ventenne di nazionalità polacca sono stati arrestati a Lugano, in Canton Ticino, con l'accusa di aver inscenato un falso incidente per truffare un anziano. Tutto è avvenuto martedì nel quartiere Paradiso dove, in base alle ricostruzioni, i due spacciandosi per rappresentanti delle forze dell'ordine, hanno fatto credere all'anziano che un suo congiunto aveva provocato un grave incidente e aveva bisogno di denaro contante per pagare la cauzione ed evitare la detenzione.

Facendo leva sullo stato di necessità hanno indotto l'anziano a portarli a casa e consegnare loro contanti e gioielli. Per fortuna il loro comportamento non è sfuggito a una negoziante che ha osservato la scena e intuito lo stato di disagio dell'anziano ha avvisato la Polizia Cantonale. I due sono stati arrestati con l'accusa di tentata truffa aggravata e adesso si sta indagando per stabile se sono responsabili di altre truffe consumate e tentate nel Canton Ticino durante le ultime settimane.