Truffa del finto nipote Consegna 40mila euro

La truffa del finto nipote ricoverato in ospedale, o arrestato, oppure nei guai per un incidente stradale, continua a fare vittime. Nonostante le numerose campagne di prevenzione, che non riescono ad essere abbastanza capillari e a sconfiggere quello che oggi sta diventando uno dei problemi più difficili da arginare. L’ultima vittima, una donna di 77 anni di Mariano Comense, ha consegnato oro e gioielli per un valore di circa 40mila euro, convinta che servissero per pagare cure urgenti alla nipote finita in ospedale. È accaduto un pomeriggio della scorsa settimana, quando la pensionata, che vive da sola, ha ricevuto la telefonata di una donna che si è spacciata per sua nipote. Le ha raccontato di essere finita in ospedale, e di aver urgentemente bisogno di soldi per pagare le cure. Poco dopo, alla porta dell’anziana donna, si è presentato un uomo, che ha preso la busta preparata dalla vittima, contenente monili, oggetti d’oro e di valore, allontanandosi. Solo qualche giorno dopo, la donna si è resa conto di essere stata raggirata, e ha presentato denuncia ai carabinieri di Mariano Comense, che ora stanno cercando testimonianze. Paola Pioppi