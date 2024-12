Troppo vento in quota . Impianti ancora chiusi

Seconda chiusura in tre giorni per le piste di Bobbio dove ieri tutti gli impianti sono rimasti chiusi. Venerdì le raffiche avevano soffiato anche a 124 chilometri orari, ieri si sono fermate a 37 chilometri l’ora sull’Orscellera mentre più a valle sono arrivate a 60 chilometri l’ora, ma ugualmente i gestori hanno deciso di rispettare l’allerta gialla disposta dalla Protezione Civile.

Oltre al pericolo per gli sciatori si è valutato il rischio per il funzionamento degli impianti di risalita in quota, in particolare la Cabinovia Barzio-Bobbio. Oggi gli impianti dovrebbero essere aperti, almeno così recitava ieri sera il sito informazioni del comprensorio sciistico, per la gioia di tanti appassionati che potranno trascorrere la vigilia di Natale con gli sci ai piedi.

È corso ai ripari anche il Comune di Lecco che ieri sempre per il forte vento ha deciso di tenere chiusi giardini e parchi. In questo caso il provvedimento sarà in vigore anche oggi, per evitare incidente legati alla possibile caduta di rami.