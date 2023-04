Troppe auto di escursionisti Ztl nei festivi

Non sono solo i grandi centri urbani ad avere problemi di traffico: a Canzo, poco più 5mila residenti, nei fine settimana dalla primavera all’autunno, è difficile trovare un posto auto in centro. Colpa di turisti ed escursionisti che parcheggiano in centro e poi salgono ai Corni o sul Cornizzolo. Esasperati i residenti, costretti a chiamare i vigili perché spesso trovano auto anche con targa straniera parcheggiate di fronte a casa o nelle aree condominiali, e i commercianti, che fanno pochissimi affari con gli escursionisti che si portano tutta casa nello zaino.

Così il sindaco ha deciso di istituire una Ztl, che rimarrà in vigore fino al 31 ottobre, nei festivi dalle 6.30 alle 18.30. Il provvedimento è scattato domenica e per il primo mese non si procederà con le multe: le telecamere monitorano gli ingressi dai varchi. Sono esclusi dal provvedimento residenti, proprietari di seconde case e turisti che soggiornano in centro paese. Per gli altri l’unica possibilità è registrarsi e pagare 5 euro per parcheggiare nell’area Gajum.

Roberto Canali