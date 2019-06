Como, 8 giugno 2019 - Rischia di trasformarsi in un binario “triste e solitario” quello che da Como San Giovanni attraversa il Canton Ticino per arrivare, passando da Mendrisio, fino a Malpensa. Da lunedì infatti il collegamento diretto tra la città e l’aeroporto verrà cancellato, così a comaschi e turisti non resterà che fare tappa a Varese e cambiare.

La prima a indignarsi e mobilitarsi è stata la parlamentare del Pd Chiara Braga, che depositato un’interrogazione urgente al Ministro ai Trasporti, Danilo Toninelli, chiedendogli di ripristinare al più presto la linea S40. «La nostra città rischia di essere penalizzata rispetto a Bellinzona e Lugano perché a guadagnare il collegamento diretto con Malpensa, tolto alla linea comasca, sarà invece la linea S50 Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa con collegamenti ogni ora e fermate in tutte le stazioni del traffico regionale – spiega la parlamentare del Pd - Questo rilevante cambiamento, comunicato solo alcune settimane fa dalla società italo-svizzera TILO, provocherà sicuramente un aumento consistente dei disagi per i viaggiatori comaschi che, oltre ad effettuare un cambio non previsto in precedenza, dovranno aspettare almeno trenta minuti prima di poter riprendere il percorso verso l’aeroporto di Malpensa. La perdita del collegamento diretto con Malpensa inoltre, potrebbe comportare una modifica delle scelte dei passeggeri con un prevedibile aumento dell’utilizzo dei mezzi privati su gomma a discapito di quelli su rotaia».

Uno scippo anche per il Movimento 5 Stelle che però non se l’è presa con il proprio ministro, ma con la Regione. «È un servizio importantissimo e va mantenuto, ma la pertinenza è di Regione Lombardia», spiega il consigliere regionale Raffaele Erba. Nell’attesa da lunedì ai comaschi non rimarrà che controllare attentamente la tabella degli orari per evitare di perdere l’aereo insieme alla coincidenza.