Como, 25 luglio 2019 - Gli eroici pendolari che tutti i giorni sfidano ritardi e soppressioni per spostarsi in treno da Lecco a Como si accontenterebbero di arrivare in orario, ma adesso per la loro linea c’è addirittura chi parla di sperimentare il rivoluzionario treno all’idrogeno già in servizio in Germania. È la proposta avanzata dal consigliere regionale Pd Angelo Orsenigo per risolvere, una volta per tutte, i problemi della linea, non ancora elettrificata. «Nel 2017 la giunta ha varato un piano di investimenti per l’acquisto di 161 treni per ridurre l’età media dei mezzi che è di circa 18 anni. A seguito di un accordo quadro fra Ferrovie nord e Stadler, società che si è aggiudicata la gara, saranno consegnati in otto anni tra i 30 e i 50 treni diesel-elettrici, destinati alle linee non elettrificate. Il costo dell’elettrificazione delle linee è davvero alto e in Lombardia i chilometri non ancora elettrificati sono 283. Tra questi la Lecco-Como, nella tratta tra Albate e Lecco – spiega il consigliere Dem - Visti i costi proibitivi dell’elettrificazione e visto che in Germania è stato omologato il primo treno passeggeri a idrogeno, prodotto da Alstom, che consegnerà i primi 14 treni in Bassa Sassonia entro il 2021, che ha costi più sostenibili e riduce drasticamente le emissioni inquinanti, chiediamo alla giunta di avviare una sperimentazione di questi nuovi convogli proprio sulla Como-Lecco».

Non è l'unica proposta che riguarda la linea ferroviaria che collega i due capoluoghi di provincia, il Movimento 5 Stelle infatti ha depositato un ordine del giorno, a firma del consigliere Raffaele Erba, per inserire un servizio Regio Express tra le stazioni di Erba e Como San Giovanni. «Sulla tratta Como-Lecco si sono registrate pessime performance del servizio – spiega il consigliere di M5s – Molti dei passeggeri sono lavoratori frontalieri che, in assenza di un mezzo di trasporto pubblico puntuale, potrebbero tornare a fare ricorso all’auto privata per raggiungere la destinazione, con inevitabili ripercussioni sul traffico e sull’inquinamento. Alla luce di queste considerazioni è indispensabile continuare a dialogare con Rfi per migliorare l’affidabilità della linea e proseguire l’elettrificazione dell’intera tratta ferroviaria Como-Molteno-Lecco. Questa è l’occasione giusta per migliorare la Como-Molteno-Lecco anche in vista di un evento importante come le Olimpiadi Invernali del 2026».