Tremezzina (Como), 20 ottobre 2018 - Da tutto il mondo dicono “I love you” al Balbianello che per il quarto anno di fila, anche grazie allo zampino di Cupido, si è confermato il primo bene italiano per numero di visite del Fai, con 116mila presenze che saliranno a oltre 120mila entro la fine dell’anno.

"Il lago di Como è in un periodo di grazia, è più famoso all’estero che in Italia – spiega Giuliano Francesco Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina –. Dei 116mila visitatori che abbiamo avuto al Balbianello oltre 85.000 sono stranieri per lo più provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia, ma presenze significative anche da India, Brasile, Israele e Indonesia". Addirittura una coppia in visita dalle lontane isole Hawaii ha chiesto di diventare socio Fai. "Dopo un’estate dai grandi numeri – conclude Galli – abbiamo deciso di ampliare il calendario nella convinzione che Villa del Balbianello e la Tremezzina abbiano una capacità di attrazione che oltre alla stagionalità punta a un turismo che dura tutto l’anno".

Un obiettivo raggiunto anche per il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, che dopo anni di lavoro è riuscito a creare con Bellagio, Varenna e Menaggio il primo esempio di distretto del turismo italiano. "Non abbiamo fatto altro che porre l’accento sulle bellezze di questo territorio, ricco di arte, storia e cultura – spiega –. Il risultato da raggiungere è la destagionalizzazione dell’offerta turistica e anche se c’è ancora del lavoro siamo a buon punto".

"Oggi gli alberghi chiudono per un paio di mesi l’anno, tra gennaio e febbraio, ma si tratta di una pausa fisiologica per consentire i lavori di manutenzione. Certo ci sono ancora degli aspetti da migliorare, ad esempio i collegamenti con via lago che andrebbero garantiti in inverno come d’estate. La Navigazione ci ha assicurato che stanno lavorando per implementare il servizio e istituire finalmente la bigliettazione elettronica. Il prossimo passo sarà creare un biglietto unico che consenta di integrare i trasporti via terra e via lago".

Poi c’è lo zampino di Cupido che al Balbianello è di casa: qui solo nel 2018 si sono celebrati 120 matrimoni, mentre per l’anno prossimo ne sono previsti già 70 e c’è addirittura chi si è prenotato per il 2021. Più che positivo il bilancio dell’apertura invernale, che verrà replicata anche quest’anno fino all’Epifania 2019. La scorsa stagione, sono stati 2.300 i visitatori che hanno apprezzato le bellezze della villa e la duplice installazione della natività nella darsena e nella Loggia Segrè, a cura degli Amici del presepe - sezione Tremezzina che si sono occupati dell’installazione.

