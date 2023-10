Travolto sulle strisce mentre attraversa la Regina: morto Carlo Luraghi, 93 anni

Tremezzina (Como), 30 ottobre 2023 – Stava attraversando sulle strisce pedonali, approfittando di un momento in cui il transito delle auto si era interrotto: negli attimi prima, nessun conducente si era fermato a dare la precedenza a Carlo Luraghi, 93 anni di Tremezzina, e lui ha aspettato che chi era alla guida del veicolo successivo, un furgone, avesse il tempo di vederlo e frenare. Ma così non è stato: l’uomo è stato colpito in pieno e gettato a lato della strada sul marciapiede, ridotto in condizioni molto gravi, alle quali è sopravvissuto poco più di ventiquattro ore.

L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio a Tremezzina sulla statale Regina, all’altezza dell’ufficio postale. Alla guida del mezzo di lavoro, un furgone Mercedes, c’era un venditore ambulante di 41 anni, di origine pakistana, residente a Seregno, con accanto il figlio di 22 anni.

L’urto è stato improvviso, come se il conducente non avesse visto il pensionato che si era avviato sulle strisce. Inizialmente l’uomo è stato soccorso in condizioni gravi, ma cosciente, trasportato in codice giallo, con una valutazione delle ferite che sembrava lasciare margine a una possibilità di miglioramento. Ma una volta arrivato in ospedale a Como, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate. Domenica è stato dichiarato il suo decesso.

I carabinieri del Radiomobile di Menaggio, intervenuti pochi attimi dopo l’investimento, hanno identificato il conducente del furgone e ricostruito facilmente quanto accaduto, grazie ad alcune testimonianze e soprattutto a una telecamera del circuito comunale, che ha ripreso il momento in cui l’uomo è stato investito. Il magistrato di turno della Procura di Como, Simona De Salvo, oggi darà incarico al medico legale per svolgere l’autopsia.