Tremezzina, incendio nella notte all’hotel Bazzoni

Tremezzina, 16 ottobre 2023 – Evacuazione temporanea di 237 ospiti dell’Hotel Bazzoni, in vi Regina a Tremezzina, questa notte alle 3.30, a causa di un principio di incendio partito dalla cucina della struttura alberghiera, che si è sviluppato nella parte esterna dell’edificio.

I vigili del fuoco di Menaggio, mentre procedevano con le operazioni di spegnimento delle fiamme, hanno disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di tutte le persone presenti all’interno. Il rogo è stato causato dalla combustione di tubi di scarico acque in polietilene, e si è esteso alla controsoffittatura di un locale adiacente alle scale antincendio. Quando le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono state ultimate, gli ospiti sono rientrati negli alloggi. Quattro stanze adiacenti alla zona interessata dal rogo sono state interdette all'uso.