Tremezzina (Como), 2 luglio 2020 - Si è concesso una mini vacanza sul lago con la sua bellissima compagna, la modella Oriana Sabatini, la stella della Juventus Paulo Dybala ospite al Grande Hotel Tremezzo. La coppia non è riuscita a resistere a un selfie sulla terrazza dell'albergo con vista su Bellagio, "Vista straordinaria" il commento più che eloquente.

Così il Lario in attesa del ritorno dei turisti stranieri, in molti casi bloccati dalle restrizioni sui voli aerei, si conferma il più amato tra i calciatori e i vip dello spettacolo. Nei giorni scorsi infatti sono stati avvistati sul lago Zlatan Ibrahimovic del Milan, Maurito Icardi che non ha trascorso nella sua villa di Brienno buona parte della quarantena anche adesso che gioca nel Paris Saint Germain, senza dimenticare Fedez e Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Belen Rodriguez accompagnata dalla famiglia.