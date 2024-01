Tre raggiri per due imputati Due persone sono a processo per truffe agli anziani avvenute nel 2018 a Calcio, Antegnate e Trescore Balneario. Gli imputati si fingevano addetti al controllo dei contatori dell'acqua e rubavano gioielli per un valore totale di 15mila euro. Prossima udienza il 3 aprile.