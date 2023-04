Traffico in tilt Appello al prefetto

La stagione turistica è appena iniziata e sono già al collasso le strade del lago, tanto da spingere il sindaco Mauro Guerra a invocare l’aiuto di Provincia, Anas e Prefettura. "Le condizioni di traffico sulla statale Regina nel tratto Lenno-Colonno sono divenute insostenibili - si legge nella lettera scritta dal sindaco - Volumi e caratteristiche del traffico sono del tutto incompatibili con struttura e calibro della strada. Da giorni non si tratta più solo di pur gravi fasi di blocco più o meno temporanei, ma di impossibilità permanente a transitare anche per brevi tratti, rendendo impossibile la mobilità minima indispensabile per la vita dei residenti, oltre che per tutti gli altri utenti della strada". Un calvario quotidiano che coinvolge buona parte degli abitanti del lago, dai frontalieri che per evitare di rimanere bloccati sono costretti a partire ben prima dell’alba e comunque non riescono a evitare la coda quando a fine turno rientrato a casa, a tutti gli altri che si muovono verso il capoluogo per andare a scuola o al lavoro. "La gravità della situazione è tale che, oltre a rinchiudere le nostre comunità in una morsa invivibile, proprio per questo potrebbe facilmente sfociare in seri problemi di ordine pubblico. È indispensabile l’azione di provvedimenti straordinari di divieto e limitazione del traffico pesante. Innanzitutto i pullman turistici, ma anche i tir e gli autoarticolati. Dal cosidetto girone a senso unico ai transiti consentiti solo negli orari notturni, è indispensabile intervenire con provvedimenti drastici". Il riferimento, neppure troppo velato, è alle multe per chi alla guida di camion e pullman sale per le strette strade del lago anche in orari in cui gli sarebbe proibito farlo. R.C.