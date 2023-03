Traffic free day nel piccolo Tibet

Si lavora per allestire la giornata Trafic free e presentare il Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile). Il 30 marzo le macchine e i mezzi motorizzati saranno quasi banditi totalmente, dalle 10 alle 17. È il Traffic Free Day, giornata a traffico ridotto dedicata all’utilizzo dei mezzi pubblici per riscoprire un paese più sostenibile. "Dopo il successo 2022 – dice Tommy Cantoni, vicesindaco con competenza su Viabilità, rapporti internazionali, trasporti e attività produttive -, riproponiamo il Traffic free per sensibilizzare tutti sull’importanza di utilizzare i bus per ridurre traffico e smog. E l’importanza di utilizzare per muoversi la mobilità dolce (a piedi, in bici, etc. ndr). La novità di quest’anno è che alle 17 nella sala consiliare del Comune ci sarà un incontro aperto alla cittadinanza in cui sarà presentato il Pums, strumento importante che adotteremo per primi in Valtellina e che consiste nelle strategie da adottare per migliorare la viabilità di Livigno nei prossimi 1520 anni. Al termine coinvolgeremo i residenti chiedendo loro di proporre, entro un determinato lasso di tempo, le loro osservazioni al Pums in modo che poi l’amministrazione abbia il tempo di valutarle e, se ritenute valide e interessanti, di adottarle". F.D’E.