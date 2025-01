Tentato omicidio, chiede di patteggiare

Finito davanti al Gup di Como con l’accusa di tentato omicidio, Reda Tamra, diciannovenne di Cantù, ha chiesto di patteggiare. L’aggressione di cui deve rispondere risale alle 3 della notte del 2 giugno scorso quando tre persone di 44, 33 e 28 anni erano state ferite a coltellate durante una lite, scoppiata in piazza Garibaldi per banalissimi motivi. Tamra era stato subito identificato assieme a tre minorenni di 14, 16 e 17 anni di cui si sta occupando il Tribunale per i Minorenni di Milano, mentre la posizione dell’unico maggiorenne era rimasta a Como, sul tavolo del sostituto procuratore Giuseppe Rose. Arrestato a giugno e ora ai domiciliari, il diciannovenne ha chiesto al giudice un rinvio per definire i termini dell’applicazione della pena a cui andrà incontro. Le coltellate sferrate durante la lite, avevano raggiunto le vittime soprattutto all’addome e al dorso, per le quali erano andati incontro a ricoveri in ospedale con prognosi variabili. Pa.Pi.