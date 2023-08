Telefono Amico Auser a Lecco per i Nonni Soli: Primi Passi

"Una telefonata allunga la vita". Non è solo lo slogan di un celebre spot televisivo andato in onda nel 1994. I vertici di Ats Brianza hanno incaricato i volontari di Auser di organizzare e fornire un nuovo servizio di telefonia sociale per contattare e monitorare le persone fragili e anziane.

Si stima che tra over 75 e quanti soffrono di patologie croniche o di gravi forme di invalidità siano almeno 100mila lecchesi. A tutti loro gli assistenti sociali dei vari Comuni invieranno una lettera per informarli della possibilità. I "centralinisti" periodicamente telefoneranno a chi aderirà all’iniziativa, in modo da informarsi di come stiano, conoscere le loro necessità, intervenire in caso di bisogno e di emergenza.

Terranno inoltre loro compagnia, come una sorta di voce amica, per trascorrere del tempo insieme. "La novità - sottolinea il direttore generale di Ats Brianza Carmelo Scarcella - è il ruolo centrale attribuito agli incaricati dei servizi sociali comunali: sono infatti gli assistenti sociali ad individuare i potenziali beneficiari e ad avviare l’aggancio al progetto". "Chi deciderà di usufruire del servizio riceverà una lettera informativa e poi, dopo aver aderito al progetto in assoluta libertà, riceverà le telefonate di compagnia periodiche - spiega il sindaco di Merate Massimo Panzeri -. Si tratta di un modo semplice ed efficace per mantenere il contatto fornendo supporto, compagnia e monitoraggio". Intanto, per superare indenni il periodo di Ferragosto e sopravvivere al caldo, sempre da Ats è stato inoltre stilato un decalogo per evitare colpo di calori: uscire di casa solo nelle ore meno calde; indossare abiti leggeri e chiari; rinfrescare gli ambienti; bagnarsi viso e braccia con acqua fresca; svolgere attività fisica nelle ore più fresche; bere molto con regolarità e mangiare frutta e verdura; non posteggiare le auto al sole; conservare i farmaci al fresco.

Daniele De Salvo