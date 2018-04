Tavernerio, 3 aprile 2018 – Un comasco tra i diplomati del Corso Superiore di Cucina Italiana di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, fondata nel 2004 da Gualtiero Marchesi. E’ Marco Santaera, 23 anni di Tavernerio, che si è diplomato Cuoco Professionista insieme con altri 85 ragazzi provenienti da tutta Italia, al termine della 38^ edizione. I neo diplomati Alma sono 86, in rappresentanza di 16 differenti Regioni, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, passando per Piemonte e Campania. Questa edizione del Corso è stata la prima a essere accreditata dalla Regione Emilia-Romagna: le competenze acquisite dagli studenti del Corso Superiore di Cucina sono quindi riconosciute e potranno essere spese in tutti i Paesi dell’Unione Europea. All’esame finale, oltre ai docenti della scuola, capitanati dal direttore didattico Matteo Berti e dallo chef Paolo Lopriore, hanno partecipato più di 50 grandi interpreti della cucina d’autore italiana, che hanno accolto l’invito di Alma a far parte della commissione di valutazione. Una giuria d’eccezione, che annoverava ben 37 stelle Michelin e che ha certificato con autorevolezza la professionalità maturata dagli studenti della Scuola Internazionale di Cucina Italiana.