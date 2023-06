Tar Lombardia sospende demolizione Chiosco dei Giardini a Lago: "Effetti irreversibili

Il Tar della Lombardia ha sospeso il provvedimento del Comune nei confronti di Roberto Caterisano, titolare del Chiosco dei giardini a lago. Il provvedimento di Palazzo Cernezzi, datato 16 marzo, sospendeva la concessione di suolo pubblico e ordinava la demolizione dello storico bar. Immediato il ricorso, proposto dall’avvocato Barbara Marchesini, ritenuto fondato dai giudici, in virtù degli "effetti irreversibili" a cui andrebbe incontro il ricorrente. "Considerato che l’intervenuta decadenza dell’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione dell’area determinerà uno slittamento delle attività di cantiere fino al prossimo autunno – dicono i giudici – allo stato prevale l’interesse del ricorrente a evitare il pregiudizio irreversibile che potrebbe derivare dall’esecuzione dell’ordine con demolizione delle opere". Domanda accolta quindi, in attesa di fissare l’udienza in cui si entrerà nel merito, "in ragione del pericolo imminente e della prevalenza dell’interesse tutelabile". Pa.Pi.