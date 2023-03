"Tagli alla Suominen Intervenga Fontana"

Per ridare una speranza ai lavoratori della Nonwovens chiedono l’intervento del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, i consiglieri regionali del Pd Pierfrancesco Majorino e Angelo Orsenigo che lo scorso 16 febbraio avevano incontrato gli operai al presidio che da un mese e mezzo è stato organizzato di fronte all’ingresso dell’azienda. "L’ipotesi di cessazione della produzione a Mozzate comporta un forte impatto in termini occupazionali, con procedura di licenziamento avviata per 57 dipendenti sui 92 impiegati nel sito - spiegano i due esponenti Dem - Nella trattativa iniziata con la proprietà in Confindustria Como nell’ambito della procedura di licenziamento, i sindacati hanno avanzato proposte in ordine al miglioramento delle condizioni di buonuscita e al ricollocamento di parte dei lavoratori presso un altro sito produttivo controllato dalla Suominen Corporation in provincia di Novara". Finora però la multinazionale finlandese Suominen ha rifiutato ogni tentativo di accordo. I due consiglieri, infine, annunciano che il tema è anche oggetto di un’interrogazione presentata in Europa.