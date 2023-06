Suello, svincolo allagato: chiuso l'accesso alla Statale 36

Suello (Lecco), 13 giugno 2023 – Lo svincolo di accesso alla Statale 36 è chiuso per allagamento. La rampa di accesso di Suello e Civate alla Milano – Lecco in direzione nord di Lecco è chiusa. A casa della pioggia battente e del lago di Annone alto che è fuoriuscito proprio nel punto in cui passa la 36, il peduncolo di innesto tra la Statale 639 dei laghi di Pusiano e di Garlate alla Superstrada risulta impraticabile. La strada si è trasformata in una pozza. Pure la pista ciclabile che corre parallelamente è inagibile. Era già successo una decina di giorni fa, il 4 giugno. Gli automobilisti per immettersi sulla Statale del lago di Como e dello Spluga devono allungare il giro o fino ad Annone più a sud, oppure a Civate più a nord. Il sindaco di Civate Angelo Isella ha più volte segnalato il problema ai responsabili di Anas chiedendo di intervenire per risolvere una volta per tutte la situazione.