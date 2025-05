Buone pratiche per la sicurezza della comunità: gli studenti comaschi diventano “Ambasciatori Io Non Rischio”

Erba (Como), 19 maggio 2025 – Gli studenti della Provincia di Como diventano “Ambasciatori Io Non Rischio”, e si danno appuntamento a Erba per l’evento conclusivo del progetto con la Protezione Civile. Si terrà infatti sabato 24 maggio, a partire dalle 9.30 in via Pian dei Resinelli a Erba, l’incontro conclusivo del progetto “Ambasciatori Io Non Rischio”, frutto della collaborazione tra gli istituti scolastici della Provincia di Como e la Protezione Civile, nell’ambito dell’Accordo di Rete per la diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza.

Il progetto, ispirato alla campagna nazionale “Io non rischio”, ha coinvolto studenti e docenti in un percorso formativo e partecipato, che li ha portati a conoscere i principali rischi del territorio e a diventare veri e propri ambasciatori della prevenzione, capaci di condividere informazioni e buone pratiche con la propria comunità.

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata di sabato proseguirà con la presentazione del progetto da parte di Claudia Losa e Serafino Pozzoli del Comitato di Coordinamento del Volontariato Protezione Civile di Como, e con il racconto delle esperienze da parte degli studenti, che sono stati i veri protagonisti del percorso. Seguirà infine la consegna degli attestati agli “Ambasciatori”, a riconoscimento dell’impegno e della partecipazione attiva dimostrata durante le attività. L’incontro si concluderà con l’intervento di Giuseppe Bernasconi, responsabile della Protezione Civile provinciale di Como.