Studente rapinato della felpa. Subito preso un malvivente

Prima lo hanno circondato e poi lo hanno strattonato, aggredito. Martedì all’ora di pranzo, vicino alla fermata del tram delle valli, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Le lezioni sono appena terminate, gli studenti si avviano a piedi verso la stazione delle autolinee e quella della Teb per il rientro a casa. Tra loro la vittima della rapina, un minore. Gli autori erano in due. Si sono avvicinati al ragazzo con fare minaccioso, lo hanno spinto, e a un certo punto uno dei malviventi, anch’essi giovani, ha sfilato una felpa rossa Nike (obiettivo della rapina) che indossava la vittima e sono scappati. Il ragazzo, seppur sotto choc e impaurito per quello che era accaduto, non si è perso d’animo e ha chiesto aiuto. Sul posto in breve sono arrivate le Volanti della questura che più tardi hanno fermato un 20enne, con precedenti, che gravita nella zona della stazione, e ritenuto autore della rapina. Quando gli agenti lo hanno bloccato ha ammesso la sua responsabilità indicando anche dove aveva nascosto la felpa. Lui in carcere, arresto convalidato, si cerca il complice. Sviluppi investigativi invece per quanto riguarda le spaccate che avevano interessato diversi negozi del centro. Il personale della Mobile ha denunciato alla Procura due autori di diversi furti e danneggiamenti.