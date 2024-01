Stroncata da malattia a 29 anni. Una raccolta fondi in suo nome

Lo splendido sorriso e i grandi occhi di Marilisa non brillano più. Si sono spenti sabato. A uccidere Marilisa Pompa, parrucchiera di Airuno (Lecco) che aveva solo 29 anni, è stato un tumore. Era stata proprio Marilisa dalle sue pagine social a raccontare a novembre del brutto male che poi l’ha portata via. "Mi è stato diagnosticato un cancro alla gola – è il post che ancora si legge sulla sua pagina Facebook –. Non è stato facile, non lo è tutt’ora e non lo sarà nei prossimi mesi, affrontare la cosa, né per me né per le persone che mi sono vicine. A proposito di loro, io ve lo auguro proprio con tutto il cuore nella vita di avere degli amici come i miei e una famiglia come la mia, perché non mi stanno lasciando da sola un secondo e mi stanno aiutando il più possibile. No, ve lo assicuro, non è scontato. Vi auguro anche di trovare un amore grande". Marilisa era di nuovo ricoverata dal giorno della vigilia di Natale: la situazione è precipitata rapidamente, fino all’epilogo i, 30 dicembre. Quest’oggi i familiari, gli amici, le colleghe, quanti hanno amato e conosciuto Marilisa, la saluteranno per l’ultima volta. Il funerale verrà celebrato nel pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Airuno. Come lei stessa avrebbe voluto, i genitori chiedono non fiori ma eventuali offerte per la cura dell’Anemia di Falcioni che l’ha portata via all’Associazione Comitato Maria Letizia Verga, iban I71840306909606100000000502. D.D.S.