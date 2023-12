Strada riaperta dopo la frana. L’appello di Italia Nostra: "Stop alla ciclovia sul lago"

Dopo l’allarme provocato dalla frana che sabato ha interessato i monti di Tremosine nei pressi del torrente Brasa, ieri mattina la strada della Forra è stata riaperta, segnando un passo avanti nella gestione dell’emergenza. La Gardesana, invece, è risultata transitabile da domenica mattina, a seguito dei sopralluoghi eseguiti dai tecnici di Anas, l’ente proprietario della strada.

Accompagnati dalla polizia locale di Tremosine, gli esperti hanno esaminato i 1.883 metri della galleria Tremosine accanto al vecchio tracciato verso il lago, senza rilevare danni o cedimenti strutturali. Il problema delle lunghe code è stato risolto, ma ora la comunità si trova di fronte al difficile compito di valutare i danni causati dall’evento.

In particolare, si segnalano criticità al depuratore a servizio dei Comuni di Tremosine e Limone, situato in una delle gallerie dismesse del vecchio tracciato della Gardesana, sotto il fronte dei cedimenti rocciosi. Inoltre, sussiste l’apprensione per ulteriori frane sulle sponde del Garda e due associazioni invitano a riflettere sull’estensione della ciclabile a sbalzo. Italia Nostra sottolinea l’importanza di considerare attentamente il rischio geologico, sollecitando i responsabili a interrompere la progettazione esecutiva e l’appalto dei nuovi tratti della ciclovia. Anche il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda solleva perplessità sul tracciato, definendolo irrealizzabile nella parte settentrionale, e chiede una sospensione immediata della costruzione.

La comunità, dopo l’agitazione iniziale, è ora chiamata a valutare attentamente il futuro delle infrastrutture coinvolte.

Milla Prandelli