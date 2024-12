Spedizione punitiva. Famiglia patteggia

Tutta la famiglia ha deciso di patteggiare, per la spedizione punitiva con aggressione ai due titolari di un ristorante, avvenuta a inizio luglio. Un anno e undici mesi di applicazione pena per Maurizio Perretta, 49 anni, un anno e sei mesi per la moglie Simona Lagrutta, 44 anni e la figlia, Sara Perretta, 20 anni, tutti di Laino. All’epoca i tre erano finiti in misura cautelare per un periodo, in carcere i genitori e ai domiciliari la figlia. Arrestati dai carabinieri di Porlezza, erano accusati di essersi armati di spranghe e aver organizzato una spedizione punitiva l’8 luglio nel ristorante dove avevano cenato un mese prima, La Giazzera di Porlezza, i cui titolari pretendevano che venisse saldato il conto. Il movente che aveva scatenato l’ira di famiglia, risaliva infatti a un mese prima, quando i tre Perretta erano andati a cena, tentando poi di allontanarsi senza pagare.

Pa.Pi.