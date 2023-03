Spedizione punitiva a martellate Otto anni all’aggressore "Il suo fu un tentato omicidio"

di Paola Pioppi

La raffica di martellate in testa e al volto che avevano ridotto in fin di vita un uomo di 37 anni, a ottobre 2021 in un parcheggio a lato della strada che da Menaggio conduce verso Grandola, furono un tentato omicidio.

L’accusa è stata confermata ieri dal Gup di Como Carlo Cecchetti, che ha condannato a 8 anni e 2 mesi di reclusione, con rito abbreviato, Hennadiy Chernenko, ucraino di 45 anni, accusato in concorso con il connazionale Andrey Kostenko, 46 anni, promotore finanziario con casa a Tremezzina, che ha scelto invece il dibattimento. Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 80mila euro per la vittima e di 10mila euro per la ex moglie di Kostenko, anche lei destinataria della spedizione punitiva, entrambi costituiti parte civile in questo primo processo.

I carabinieri della stazione e del Nucleo operativo di Menaggio, coordinati dal sostituto procuratore Mariano Fadda, avevano ricostruito che la vittima dell’agguato aveva una relazione con la moglie di Kostenko, una donna originaria del Kazakistan di una decina di anni più giovane di lui, con cui il matrimonio si era avviato verso la separazione. La donna e il nuovo compagno erano stati localizzati nel parcheggio di sera e aggrediti al buio.

L’uomo era stato immobilizzato e colpito ripetutamente al volto e alla testa con un martello e si era salvato solo grazie all’intervento degli automobilisti di passaggio, che avevano illuminato la scena e gli aggressori con i fari delle auto, consentendo alla vittima, grondante di sangue, di fuggire e nascondersi in una palazzina poco distante.

Kostenko, anche se con il volto coperto, era stato subito riconosciuto dalla moglie, a sua volta ferita e rapinata del telefono cellulare, ma era sparito. Fino a febbraio dello scorso anno, quando gli inquirenti erano risaliti a un alias utilizzato dall’uomo, con il quale si era procurato documenti di identità, per nascondersi in un albergo di Milano.

Con lui c’era anche Chernenko, finiti entrambi in carcere in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare che da mesi pendeva su di loro.

In apertura di processo davanti al Gup, era stata sentita la testimonianza del medico legale Giovanni Scola, che aveva visitato la vittima e descritto le fratture multiple al cranio da lui subite nell’aggressione, come la conseguenza di una violenza inaudita, a sostegno dell’ipotesi di tentato omicidio e non di quella, molto più lieve, di lesioni aggravate. Ad aprile inizierà il dibattimento a carico di Kostenko, il marito.