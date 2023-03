Spazi per il Ramadan La Lega contro la Giunta

Ramadan minato nel Comasco dove delle tre principali città della provincia solo il capoluogo ha concesso alla comunità islamica la possibilità di riunirsi in preghiera, nel Parco Negretti, ma meritandosi le aspre critiche della Lega. "Riteniamo che non sia corretto favorire lo svolgimento di manifestazioni religiose organizzate da chi non rispetta la nostra cultura e i nostri valori ad esempio non considerando le donne al pari degli uomini – spiega segretario cittadino Ivan Noseda – Riteniamo ci sia ancora molta strada da fare nella condivisione dei diritti fondamentali prima di poter condividere attività e iniziative". A Erba per potersi riunire in preghiera la comunità islamica ha dovuto presenta un ricorso al Tar, il tribunale amministrativo regionale, che ha concesso il decreto cautelare all’Associazione Assadaka ritenendo integrati i presupposti del pregiudizio grave ed irreparabile di fronte al rifiuto dell’amministrazione di centrodestra. "Il Tar ha concesso il decreto cautelare all’Associazione Assadaka di Erba - spiega il legale Vincenzo Latorraca - ritenendo integrati i presupposti del giudizio grave e irreparabile. L’associazione potrà iniziare il Ramadan il 21 marzo". La stessa via è stata tentata a Cantù.