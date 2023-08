Sparito da giorni Era morto nell’auto

È stato ritrovato ieri alle 15 il corpo senza vita di Emilio Sali, l’82enne scomparso da casa alla frazione Maiocca di Codogno sabato scorso: sono stati i carabinieri della Compagnia di Codogno a trovare l’auto, una Tiguan grigio chiaro all’interno della quale c’era l’anziano, in un punto dell’arena golenale del fiume Po, a Castelnuovo Bocca. L’anziano voleva forse raggiungere una piccola area boschiva di proprietà ma gli pneumatici sono rimasti impantanati nella sabbia e non è più riuscito a muoversi: non aveva il cellulare e non è riuscito a dare l’allarme. I militari, che lo cercavano da giorni, lo hanno rinvenuto nell’abitacolo esanime. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione è stato messo a disposizione della Procura per un esame autoptico solo esterno all’istituto di Medicina legale a Pavia; poi il corpo sarà restituito ai famigliari per il funerale. Non è escluso che la morte dell’82enne sia avvenuta poco dopo l’arrivo dell’uomo nell’area golenale, forse a causa di un malore. Era solito girare per la Bassa con la sua auto facendo tappa in alcuni paesi dove incontrava amici e si fermava a mangiare nelle locande. Sabato era uscito di casa verso le 8 e le telecamere in uscita da Codogno, lungo viale Marconi, lo avevano segnalato in direzione di Maleo. Mario Borra