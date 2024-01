Spaccò a martellate i finestrini seminando il panico sul treno. Senegalese patteggia due mesi

Impugnando un martello, il 13 febbraio 2022 aveva frantumato una decina di finestrini del treno in transito da Asso a Milano, in arrivo alla stazione di Mariano Comense alle 7 su cui viaggiavano decine di pendolari. Creando grande trambusto, facendo saltare la corsa, e finendo in cella per danneggiamento aggravato, subito arrestato dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense.

Per quel raid vandalico Thierno Sow, senegalese di 35 anni, ha ora patteggiato due mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna a 10 mesi, con sospensione condizionale subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, per un episodio analogo avvenuto il 17 novembre 2021. In quel caso, armato di una pietra e una spranga, aveva frantumato i vetri di 2 porte di ingresso della stazione di Mariano e 2 monitor. Ripreso dalle telecamere, era stato identificato dai carabinieri, che qualche mese dopo lo avevano arrestato in flagranza. Quella mattina, mentre il treno rallentava per fermarsi in stazione, Sow dalla banchina aveva iniziato a colpire con una mazza i finestrini del convoglio, rompendone 10. Nessuna conseguenza per i viaggiatori, se non un trambusto notevole, e lo spavento per i colpi di martello che man mano frantumavano le vetrate delle carrozze, colpendone ognuna ripetutamente e in più punti. Era stato arrestato in flagranza di reato per danneggiamento aggravato e portato a direttissima, ma il processo aveva poi subito più rinvii, per arrivare ora al patteggiamento in continuazione con la precedente sentenza. I motivi di quei raid vandalici non si erano mai capiti, e l’uomo, fino a quel momento incensurato, non ha mai fornito spiegazione. Le conseguenze dell’incursione di febbraio non erano state lievi: i passeggeri avevano dovuto attendere il treno successivo, mentre le carrozze mandate in manutenzione per la sostituzione dei vetri, un danno per il cui risarcimento Trenord potrà rivalersi sull’imputato. P.P.