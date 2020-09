Mozzate (Como), 19 settembre 2020 - Per non dare nell'occhio e mimetizzarsi meglio nei suoi movimenti nei boschi attorno al paese, diventati punti di ritrovo per i tossicodipendenti, si spostava in bicicletta un pusher di 41 anni residente a Cislago che è stato arrestato dai carabinieri.

L'uomo, di nazionalità italiana, è stato fermato nel corso di una serie di operazioni di controllo condotte dai militari di Cantù e di Mozzate. In un borsello che aveva con se sono stati trovati 30 grammi di marijuana e nella sua abitazione di Cislago ne sono stati trovati altri 670 grammi suddivisi in dieci sacchetti. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e portato al Bassone.