Sovraffollamento, la risposta del ministro

A dicembre scorso la Capogruppo alla Camera del Partito democratico Chiara Braga, assieme alla collega dem Michela Di Biase, aveva depositato un’interrogazione al Ministero della Giustizia sulle condizioni invivibili del carcere di Como. "La risposta del Ministro – dice ora la deputata comasca - dà pieno riscontro a tutte le più cupe preoccupazioni. Si limita a descrivere, in alcuni casi anche con particolare precisione, le gravi problematiche presenti da tempo al Bassone, come l’elevato tasso di sovraffollamento stimato a gennaio 2025 al 188,44 per cento, che fa del carcere comasco il quarto istituto penale più affollato d’Italia". Altri problemi riguardano l’alta presenza di detenuti con disturbi psichici, il suicidio avvenuto ad aprile a cui vanno aggiunti i 30 tentati suicidi, le 23 aggressioni. "Quello che Nordio e il Ministero non dicono – aggiunge Braga - è come intendono risolvere la situazione". Pa.Pi.