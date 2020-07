Tra i tanti effetti collaterali del Covid c’è l’aumento delle disparità lungo la fascia di confine. Secondo gli ultimi dati gli stipendi dei lavoratori italiani sono in media inferiori del 30% a parità di mansioni rispetto ai colleghi elvetici, ma proprio perché si tratta di una statistica non c’è da stupirsi se in alcuni casi la differenza in busta paga supera il 50%. Come se non bastasse in conseguenza del coronavirus molti frontalieri hanno perso il posto di lavoro. "Sono circa un migliaio i frontalieri che hanno perso il lavoro – sottolinea Andrea Puglia, responsabile per i frontalieri dell’Organizzazione cristiano sociale ticinese –. A questo dato va aggiunto un numero indicativo di circa tremila stagionali, in genere assunti da marzo a ottobre, che venivano assunti in alberghi e ristornati oggi in buona parte chiusi o ripartiti a ranghi dirotti. Proprio gli stagionali, ma anche molti lavoratori interinali, rappresentano, in questo momento, una delle categorie più in difficoltà: non possono presentare domanda di disoccupazione, non stanno percependo alcuno stipendio, e non sanno se e quando riprenderanno il lavoro. Sono a reddito zero". Ro.Can.

© Riproduzione riservata