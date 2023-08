Son tornati i no vax Condanna unanime

Sono tornati in azione gli imbrattatori no-vax. Ieri mattina sono comparse sui muri della sede bresciana dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) in via Metastasio scritte ben riconoscibili, in rosso e ‘firmate’ dalle solite ‘V’ del gruppo Vivi, che già nei mesi scorsi aveva imbrattato Cgil di Brescia. Danneggiati anche oratorio, parco e alcuni muri del rione. "Il vero virus sono le menzogne dei medici pro-Vax", e ancora, "Vax i bambini è da assassini", e "Questo non è vandalismo, è denuncia". Alcune delle frasi. Indignata la sindaca Laura Castelletti: "Quanto è accaduto è inaccettabile, la nostra città ha duramente subito gli effetti della pandemia. Il dolore della comunità è oltraggiata da vandali che agiscono nel nome di fantasiosi complotti". Sdegno anche dall’Opi. Auspica che i responsabili siano scoperti: "Si tratta di atti vili". B.Ras.