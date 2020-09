La conseguenza forse più grave, delle tre ore di maltempo che ieri si sono abbattute sul Comasco, sono stati i due smottamenti che in tarda mattinata hanno bloccato la Regina nel tratto tra Colonno e Argegno, causati dall’acqua che, oltre a ingrossare una roggia affacciata sulla statale, trascinava con sé fango e detriti. Solo verso le 18 la strada è stata riaperta a senso unico alternato, ancora ricoperta da uno strato di fango. Gli operai dell’Anas, per ore hanno ripulito il fondo stradale, fino a creare condizioni che consentissero il transito dei veicoli. Tuttavia sulla Regina sono avvenuti diversi straripamenti di rogge, o allagamenti, così come alcune cadute di sassi sulla carreggiata. Nel frattempo la Valle Intelvi è stata ricoperta dalla grandine, che per alcuni minuti ha creato lo stesso effetto di una nevicata. In via Fatebenefratelli a Erba, non molto distante dall’ingresso dell’ospedale si sono vissuti attimi di paura per alcune piante che sono cadute verso la strada dal parco di un’abitazione privata. Un grosso pino pericolante, che poi è stato abbattuto, ha costretto i vigili del fuoco a chiudere una parte della strada. Altre piante sono cadute nell’Olgiatese e a Rovellasca, fortunatamente senza causare feriti. Numerose le chiamate al centralino dei vigili del fuoco, anche per allagamenti. Anche a Como, la pioggia ha sradicato alberi, uno dei quali in via Madruzza, allagato il parcheggio di viale Varese e alcuni edifici scolastici.

