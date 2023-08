Sicurezza sulla strada a Garlate: l'anno nero di Lecco, 14 vittime

"Ciao Teglio". È l’ultimo saluto degli amici a Matteo Donchi (nella foto), il motociclista di 47 anni di Vimercate che domenica pomeriggio è morto in un incidente sulla ex Statale 36 a Garlate, alle porte di Lecco. Teglio, come lo chiamava chi gli voleva bene, amava le due ruote, l’ultimo gioiellino che si era comperato era una Ducati Panigale. Era un pilota esperto e prudente, ma non gli è bastato l’altro giorno per evitare l’impatto con una berlina Bmw che gli ha tagliato la strada. Lo scontro è stato violentissimo e in seguito all’impatto con il primo veicolo è stato catapultato contro una Volkswagen Touran, su cui viaggiavano due fidanzati di 34 e 33 anni. Teglio è la quattordicesima vittima della strada di quest’anno in provincia di Lecco.

Dieci giorni fa a Premana è morto Luigi Caspani, precipitato con la sua Suzuky Jimny in un burrone. A fine luglio sulla Lecco – Bergamo a Vercurago ha perso la vita Nino Ingallina, 31enne di Calolziocorte, passeggero su una Skoda Fabia. All’inizio del mese scorso a Calco è stata la volta di Raffaele Manzoni, 53enne di Villa d’Adda, che guidava uno scooter. Il 12 giugno sulla nuova Lecco – Ballabio è morto Gianbattista Casazza, un camionista di 67 anni di Fara Gera d’Adda. Il 5 luglio a Verderio il 29enne di Merate Andrea Mastropaolo uscito di strada al volante della sua Seat. A fine maggio il 19enne di Casatenovo Simone Fumagalli che con la sua Punto si è schiantato contro un cancello. Due domeniche prima era morto per una buca sulla ex Statale 36 a Calco il ciclista di 46 anni di Sesto San Giovanni Davide Zani.

Prima ancora era toccato all’87enne Carlo Fumagalli falciato sulla Sp 54 a Cernusco Lombardone l’8 gennaio e il 9 gennaio alla nonna di 73 anni Carla Viganò di Casatenovo travolta da un camionista per salvare il nipotino. E ancora il 20 febbraio l’osteopata di 56 anni di Missaglia di Daniela Rodriguez, il motociclista di 64 anni Francesco Panighi sulla Sp 72 a Varenna il 19 marzo. Il dirigente delle giovanili dell’Inter Alessandro Dallatorre morto a 26 anni in un tunnel della nuova Lecco – Ballabio. La vigilia di Pasqua il 17enne Francesco Galli di Osnago che con la sua moto si è schiantato contro un albero. Daniele De Salvo