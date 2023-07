Sfruttamento della prostituzione minorile, 46enne arrestata in Svizzera e consegnata alla polizia di Como

Como, 1 luglio 2023 - Era ricercata da ottobre 2022 quando la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste Ufficio Esecuzioni Penali aveva emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione di condannato in stato di libertà nei confronti di una cittadina della Repubblica Dominicana con passaporto italiano di 46 anni. La donna, ricercata anche in ambito Schengen, è stata catturata in Svizzera, estradata in Italia e consegnata alla Polizia di Frontiera di Como Ponte Chiasso, che ha proceduto al suo arresto.

Adesso dovrà espiare una condanna di 4 anni e 6 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile per fatti commessi dal 2011 al 2012 in provincia di Pordenone. Al termine dei verbali e delle incombenze legate al suo arresto, la 46enne è stata portata al carcere Bassone di Como.